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- Украина
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Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине: куда бил враг
В ночь на 12 июля РФ совершила масштабную воздушную атаку по западным и центральным областям Украины.
Российские захватчики в ночь на 12 июля нанесли массированный ракетно-дороновый удар по Украине.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что враг атаковал преимущественно западные регионы ударными БПЛА и крылатыми ракетами.
Мониторинговые каналы сообщают, что взрывы прогремели во Львове, Луцке, а также других частях западной и центральной Украины.
Для обстрела враг использовал ударные БпЛА типа Shahed, а также крылатые ракеты Х-101, запущенные из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, и Ту-160.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате ударов в Железнодорожном районе города загорелась кровля крыши нежилого помещения на площади 200 кв.
Также сообщается о повреждении жилого дома в районе ул. Мирополит Андрей.
Ранее сообщалось, что в России в ночь на 12 июля взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 .
Мы ранее информировали, что с пятницы, 11 июля, в Украине фиксировалась активность российских боевых беспилотников .