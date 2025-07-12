Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине: куда бил враг

Ту-95МС

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Российские захватчики в ночь на 12 июля нанесли массированный ракетно-дороновый удар по Украине.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что враг атаковал преимущественно западные регионы ударными БПЛА и крылатыми ракетами.

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Мониторинговые каналы сообщают, что взрывы прогремели во Львове, Луцке, а также других частях западной и центральной Украины.

Для обстрела враг использовал ударные БпЛА типа Shahed, а также крылатые ракеты Х-101, запущенные из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, и Ту-160.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в результате ударов в Железнодорожном районе города загорелась кровля крыши нежилого помещения на площади 200 кв.

Также сообщается о повреждении жилого дома в районе ул. Мирополит Андрей.

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Ранее сообщалось, что в России в ночь на 12 июля взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 .

Мы ранее информировали, что с пятницы, 11 июля, в Украине фиксировалась активность российских боевых беспилотников .