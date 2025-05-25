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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: куда целился враг

Враг атаковал разными видами вооружения.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Ту-95МС

Ту-95МС / © ТСН.ua

Российские захватчики в ночь на 25 мая совершили массированный ракетный обстрел Украины.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил .

Сообщается, что для атаки были привлечены стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, а также ракетоносители в Черном море, выпустившие ракеты типа "Калибр".

Кроме того, враг применил баллистические ракеты и ударные беспилотники.

По данным военных, основная масса ракет была направлена на центральную часть Украины и Киев.

Известно, что взрывы прогремели в Киевской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

Более подробная информация о количестве ракет и результатах убытия ожидается позже Воздушных сил ВСУ.

Ранее сообщалось, что в России в ночь на 25 мая в небо поднялась стратегическая авиация врага, которая может осуществить ракетный удар по Украине .

Позже стало известно, что российская стратегическая авиация в ночь на 25 мая осуществила пуски крылатых ракет из Каспийского региона, а также из района города Пенза .

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