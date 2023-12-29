Россия нанесла массированный ракетный удар по Запорожью: четверо погибших

Утром в пятницу, 29 декабря, российская армия нанесла массированный ракетный удар по Запорожью. Есть жертвы. Повреждены дома местных жителей.

Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"Целями врага стали территории нескольких предприятий города. Одна из ракет попала по открытой местности, еще одна разрушила частный дом. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажки в одном из районов областного центра", — говорится в сообщении.

Сначала глава ОВА заявил об одной погибшей женщине. Впрочем, по состоянию на 11.50 он сообщил, что количество жертв возросло до четырех. Кроме того, предварительно пострадали десять человек. Впрочем, под завалами одной из построек могут находиться люди.

По словам Малашко, одна из вражеских ракет была сбита средствами ПВО в Запорожском районе.

"Информация о всех местах попаданий, разрушений и пострадавших уточняется", — добавил он.

РФ ударила ракетами по Запорожью. Фото: Юрий Малашко.

Напомним, утром во время тревоги в Запорожье раздались взрывы. Сирены звучали в области почти три часа: с 06:32 до 09:30.

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