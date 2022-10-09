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Россия нанесла массированный ракетный удар по Запорожью: разрушены дома, вспыхнули пожары (фото)

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Россия нанесла массированный ракетный удар по Запорожью: разрушены дома, вспыхнули пожары (фото)

Фото: Фото из социальных сетей

Около 2 часов ночи 9 октября российские военные нанесли массированный ракетный удар по Запорожью.

В результате атаки по Запорожье разрушены жилые дома.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, пишет Общественное. Запорожье.

"В результате вражеской атаки пострадали жилые дома. Возник пожар. Информация о пострадавших выясняется. На месте уже работают соответствующие службы".

На появляющихся в социальных сетях фото видно, что в одном из домов обрушилось несколько этажей.

Вражеские обстрелы Запорожья

Напомним, что в течение последней недели Запорожье чуть ли не каждый день становится объектом для вражеских обстрелов. В результате рушится инфраструктура, гибнут люди.

Недавно сейчас совершили атаку с дронов. Из-за этого в нескольких районах Запорожья пострадали инфраструктурные объекты. А утром эти изверги снова выпустили свои ракеты по жилому кварталу. Одна из ракет упала прямо возле многоэтажного дома и повредила окна и балконы.

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Дата публикации
Просмотры
535
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