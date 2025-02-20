Россия нанесла массированный удар по Одессе: тысячи людей без света

Враг второй день подряд массированно атакует Одессу ударными беспилотниками.

Российские захватчики массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего одна женщина получила ранения.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он сообщил, что враг второй день подряд массированно атакует Одессу ударными беспилотниками.

"В результате сегодняшнего удара возникли пожары на крыше общепита и складского здания, повреждены админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома. Пострадал один человек, 55-летняя женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести", — говорится в сообщении.

Кроме того, несколько тысяч жителей одного из районов Одессы остались без света из-за повреждения инфраструктуры.

В результате двух дней ударов по Одесскому району, без света 89500 абонентов.

В свою очередь, мэр Одессы Геннадия Труханов сообщил, что в городе повреждена тепломагистраль.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 19 февраля российские захватчики нанесли очередной преступный удар по Херсону.

Мы ранее информировали, что армия РФ ударила по Константиновке. По меньшей мере 1 человек погиб, еще 7 получили ранения.

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