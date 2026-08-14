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Россия нанесла новый удар по Запорожью: пострадал 5-летний ребенок
Вражеский удар пришелся по проезжей части рядом с автомобилем.
Два человека пострадали в результате вражеского удара по Запорожскому району вечером, 13 августа.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Он заявил, что вражеский удар пришелся по проезжей части рядом с автомобилем.
«Пострадали 25-летняя женщина и 5-летний ребенок», — заявил Федоров и добавил, что медики оказывают всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли авиаудар по жилым районам Краматорска в результате обстрела один человек погиб, еще более десяти получили ранения.
Мы ранее информировали, что Россия продолжает обстреливать гражданский транспорт на юге Украины.