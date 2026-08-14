Россия нанесла новый удар по Запорожью: пострадал 5-летний ребенок

РФ атаковала Запорожье / © Associated Press

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Два человека пострадали в результате вражеского удара по Запорожскому району вечером, 13 августа.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Он заявил, что вражеский удар пришелся по проезжей части рядом с автомобилем.

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«Пострадали 25-летняя женщина и 5-летний ребенок», — заявил Федоров и добавил, что медики оказывают всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли авиаудар по жилым районам Краматорска в результате обстрела один человек погиб, еще более десяти получили ранения.

Мы ранее информировали, что Россия продолжает обстреливать гражданский транспорт на юге Украины.

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