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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1216
Время на прочтение
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Россия нанесла один из самых страшных ударов по Украине ракетами и дронами: онлайн о последствиях

Россия нанесла удары по мирным жителям в нескольких городах Украины. Тревоги раздавались над всей территорией государства.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Обстрел Киева/Фото: Новости Live

Обстрел Киева/Фото: Новости Live / © Getty Images

Россия обстреляла Киев, Одессу и Запорожьев ночь на 17 июня. В гражданскую инфрастрктуру и дома летели дроны и ракеты. В некоторых районах "Шахеды" залетали прямо в многоэтажки.

Удары образовали воронки в Киеве, уничтожили жилые дома и разрушили исторические здания в центре Одессы. Под завалами спасатель ищут тех, кто мог уцелеть.

ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию, где рассказывает о последствиях российского удара по Украине.

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