Россия нанесла один из самых страшных ударов по Украине ракетами и дронами: онлайн о последствиях

Обстрел Киева/Фото: Новости Live / © Getty Images

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Россия обстреляла Киев, Одессу и Запорожьев ночь на 17 июня. В гражданскую инфрастрктуру и дома летели дроны и ракеты. В некоторых районах "Шахеды" залетали прямо в многоэтажки.

Удары образовали воронки в Киеве, уничтожили жилые дома и разрушили исторические здания в центре Одессы. Под завалами спасатель ищут тех, кто мог уцелеть.

ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию, где рассказывает о последствиях российского удара по Украине.

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