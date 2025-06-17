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- Украина
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Россия нанесла один из самых страшных ударов по Украине ракетами и дронами: онлайн о последствиях
Россия нанесла удары по мирным жителям в нескольких городах Украины. Тревоги раздавались над всей территорией государства.
Россия обстреляла Киев, Одессу и Запорожьев ночь на 17 июня. В гражданскую инфрастрктуру и дома летели дроны и ракеты. В некоторых районах "Шахеды" залетали прямо в многоэтажки.
Удары образовали воронки в Киеве, уничтожили жилые дома и разрушили исторические здания в центре Одессы. Под завалами спасатель ищут тех, кто мог уцелеть.
ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию, где рассказывает о последствиях российского удара по Украине.