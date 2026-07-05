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Россия нанесла по меньшей мере пять ударов по Запорожью: разрушена часть многоэтажки, пострадала критическая инфраструктура
Российские войска нанесли не менее пяти ударов по Запорожью. В результате атаки разрушена часть многоэтажного дома, повреждена критическая инфраструктура города, автостоянка и автомобили. Предварительно известно о трех пострадавших, среди которых ребенок.
Российская армия утром нанесла не менее пяти ударов по Запорожью .
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров .
По его словам, под ударом оказались жилищная застройка и объекты критической инфраструктуры. В результате вражеской атаки поврежден многоквартирный дом, автостоянка, а также критическая инфраструктура города.
Наибольшие разрушения получила многоэтажка — взрывом разрушена стена дома с первого по пятый этаж. Также выбиты окна и повреждены припаркованные рядом автомобили.
По предварительным данным, ранения получили три человека, среди них один ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте работают спасатели и другие экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется.
Напомним, что ранее в Запорожье авиабомба попала в детсад.