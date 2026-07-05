Удар по Запорожью

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Российская армия утром нанесла не менее пяти ударов по Запорожью .

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров .

По его словам, под ударом оказались жилищная застройка и объекты критической инфраструктуры. В результате вражеской атаки поврежден многоквартирный дом, автостоянка, а также критическая инфраструктура города.

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Наибольшие разрушения получила многоэтажка — взрывом разрушена стена дома с первого по пятый этаж. Также выбиты окна и повреждены припаркованные рядом автомобили.

По предварительным данным, ранения получили три человека, среди них один ребенок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте работают спасатели и другие экстренные службы. Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется.

Напомним, что ранее в Запорожье авиабомба попала в детсад.

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