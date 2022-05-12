Россия нанесла по Украине 478 ракетных ударов с начала вторжения – Генштаб

Россия нанесла по Украине 478 ракетных ударов с начала вторжения – Генштаб

По Украине выпущено 788 крылатых и баллистических ракет с территории РФ и Республики Беларусь от 24 февраля.

В основном оккупанты использовали ракеты "Искандер" и "Точка-У", крылатые и баллистические ракеты.

Об этом сказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов на пресс-конференции в Медиацентре Украины.

"По состоянию на шесть часов сегодня с начала полномасштабных боевых действий вооруженными силами россии было совершено 487 ракетных ударов, в ходе которых с территории россии и республики Беларусь выпущена 788 крылатых и баллистических ракет. Оперативно-тактические ракеты "Искандер" — 213 единиц, оперативно ракет "Точка-У" – 61 единица, крылатых ракет морского базирования и воздушного базирования – 235 единиц, совершено 4 тыс. 917 авиационных вылетов", — сказал Громов.

Он отметил, что в течение мая ВС РФ было осуществлено 49 ракетных ударов с территории России, выпущено 74 крылатых и баллистических ракет, ракет "Искандер" – 4 единицы, "Точка-У" – 8 единиц, крылатых ракет морского и воздушного базирования – 2 единицы., совершено 459 авиационных налетов

Основными целями россиян являлись объекты транспортной инфраструктуры южного и восточного регионов государства, но неоднократно обстреливали и другие объекты критической инфраструктуры социального значения.

Напомним, что корабельная группировка Черноморского флота РФ у берегов Украины имеет переменный состав и постоянно угрожает ракетными ударами. В Черном море у берегов Украины на российских кораблях в постоянной готовности, чтобы нанести ракетные удары, находится не менее полусотни ракет морского базирования.

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