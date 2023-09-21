Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар: последствия атаки

Ночью, 21 сентября, Россия запустила по Украине три группы крылатых ракет, а также атаковала Харьков ракетами С-300.

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Об этом информируют воздушные силы.

Сообщается, что три группы ракет вошли в воздушное пространство Украины через Сумскую и Харьковскую области.

Взрывы в Киеве

В Киеве в результате взрывов в Голосеевском районе частично исчез свет.

"В Шевченковском районе обломки ракеты повредили газовую трубу. Пожара нет. Газовая служба на месте. В Дарницком районе есть разрушение нежилых зданий. Пока информации о пострадавших нет", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Позже Кличко заявил, что в Дарницком районе медики госпитализировали 18-летнюю девушку и 9-летнего ребенка (девочку). Из дома рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки.

"По уточненным данным медиков, в Дарницком районе пострадали 7 человек. Трое из них в больницах города. Четверо получили помощь на месте", — сообщил Кличко.

Также пострадало заведение профтехобразования. Учащиеся были в укрытии, среди них пострадавших нет.

Начальник КМВА Сергей Попко сообщил, что в результате сбития вражеских ракет произошло падение обломков в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Деснянском районах.

Последствия падения отломков сбитых ракет в Шевченковском районе столицы.

В Шевченковском районе есть повреждение газовой трубы, предварительно без возгорания.

В Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили. Есть возгорания, работают экстренные службы.

Последствия падения отломков в Дарницком районе.

Последствия падения обломков в Дарницком районе / Фото: t.me/VA_Kyiv

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Последствия ракетных обстрелов Черкасс.

В Черкассах в результате ракетной атаки пострадали пять человек, один человек остается под завалами. В результате работы ПВО — падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры. Продолжается спасательная операция.

Последствия ракетного удара по Черкассам

Удар по Харькову

В Харькове было по меньшей мере шесть "прилетов" во время российской ракетной атаки.

"Оккупанты нанесли 6 ударов по городу Харьков, в частности в Слободском районе. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется", — рассказал председатель ОВА Олег Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по предварительной информации все взрывы прогремели в Слободском районе города.

"О возможных пострадавших и разрушениях — сбор информации", — заявил Терехов.

Ракеты на западе страны

Также взрывы слышали в Хмельницкой, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

О работе ПВО сообщили в Хмельницкой ОВО.

Сообщается, что в результате взрывов в части Ровно исчез свет. Жители Ровно сообщили, что электроснабжение в городе было возобновлено в 7:00.

Также сообщается об исчезновении света в Вараше Ровенской области.

Напомним, ранее сообщалось, что российские кафиры во время ракетной атаки на город Торецк 20 сентября убили четырех человек.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские военные нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота российских оккупантов.

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