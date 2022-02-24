Россия нанесла ракетные удары в Киевской области: что известно в настоящее время

Россия нанесла ракетные удары в Киевской области: что известно в настоящее время

В Киевской области горит штаб Национальной гвардии.

Оккупанты обстреляли военные объекты Киевщины.

В Киевской области горит штаб Национальной гвардии. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Оперативная информация о последствиях вражеских обстрелов на территории Киевской области. По состоянию на 06:30 возгорание на складах боеприпасов в с. Ольшаница Белоцерковского района, возгорание штаба НГУ с. Новые Петровцы, в с. Межигорье повреждено 39 ГПРЧ Киевской области", — сказано в сообщении.

Глава Киевской ОГА обратился к жителям региона.

"Дорогие земляки! Сейчас, как никогда, нужно объединиться и сохранять спокойствие! Сейчас срочно созываю оперативный штаб. Сверяем информацию по районам Киевщины. Как только получу достоверные данные – сообщу вам. Доверяйте исключительно проверенным источникам! Все службы, обеспечивающие жизнедеятельность населенных пунктов, работающих в усиленном режиме 24/7. По возможности оставайтесь дома. Держимся", — обратились к населению в ОГА.

Оперативный штаб столицы принял ряд решений по военной агрессии. Да, с сегодняшнего дня в столице школы и садики не работают. Больницы, поликлиники и вся медицинская система столицы работают в усиленном режиме. Балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.

В Киеве метрополитен разрешил бесплатный вход всем желающим.

Напомним, Верховная Рада ввела военное положение в Украину.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.