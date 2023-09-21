Россия нанесла ракетный удар по Черкассам: обломки наделали беды (фото)

Продолжается спасательная операция.
Ночью против 21 сентября агрессорка Россия нанесла ракетный удар по Черкассам. В результате падения обломков в центральной части города повреждено здание.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Утром враг нанес ракетный удар по областному центру. В результате работы ПВО имеем падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры", — говорится в сообщении.
По словам главы области, сейчас известно о пяти пострадавших. Впрочем, под завалами остается как минимум один человек. Продолжается спасательная операция.
Как сообщалось, на рассвете 21 сентября по Украине ширилась воздушная тревога из-за угрозы крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. В Черкасской области тревога продолжалась: 04:26 — 06:11 и 06:17 — 06:40.