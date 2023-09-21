Россия нанесла ракетный удар по Черкассам: обломки наделали беды (фото)

Ночью против 21 сентября агрессорка Россия нанесла ракетный удар по Черкассам. В результате падения обломков в центральной части города повреждено здание.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Утром враг нанес ракетный удар по областному центру. В результате работы ПВО имеем падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

По словам главы области, сейчас известно о пяти пострадавших. Впрочем, под завалами остается как минимум один человек. Продолжается спасательная операция.

Обломки сбитой ракеты наделали беды в Черкассах. / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В центре Черкасс упали обломки ракеты.

Как сообщалось, на рассвете 21 сентября по Украине ширилась воздушная тревога из-за угрозы крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. В Черкасской области тревога продолжалась: 04:26 — 06:11 и 06:17 — 06:40.

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