Россия нанесла ракетный удар по Черкасской области: что известно о последствиях

В результате вражеской атаки пять человек получили ранения, двое из них госпитализированы.

Российский ракетный удар

В субботу, 3 января, российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Черкасской области. В результате вражеской атаки получили ранения пять человек в Золотоношском районе.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

По его словам, двух пострадавших госпитализировали. К счастью, они не имеют тяжелых ранений.

«По предварительным данным, обломками и взрывной волной повреждена жилая инфраструктура и частное предприятие», — сообщил Табурец.

На месте обстрела работают все оперативные службы, для помощи пострадавшим разворачивается пункт несокрушимости и обогрева.

«Обследование территории продолжается», — добавил начальник ОВА.

Напомним, накануне, 2 января, российские террористы снова атаковали Харьков. Враг ударил ракетами «Искандер» по густонаселенному жилому массиву в Киевском районе. Удар был настолько внезапным, что воздушная тревога не успела сработать.

