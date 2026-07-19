Россия нанесла ракетный удар по гражданскому судну: первые подробности (фото)

Удар по гражданскому судну / © Facebook/ВМС ВС Украины

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Российские войска совершили очередную атаку на гражданское судоходство, нанеся ракетный удар по иностранному сухогрузу GOLDEN LEO, перевозившему зерно. В результате обстрела погибли пять человек, ещё пятеро членов экипажа числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

По данным ВМС, российские оккупанты выпустили по судну три крылатые ракеты Х-59/Х-69.

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На момент нападения сухогруз GOLDEN LEO под флагом Гвинеи-Бисау, принадлежащий турецкому судовладельцу, выходил из зоны боевых действий с грузом зерна.

© Facebook/ВМС ВС Украины

«Российские оккупанты нанесли удар тремя крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69 по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO… которое в момент атаки выходило из зоны боевых действий с грузом зерна», — говорится в сообщении.

По данным военных моряков, ракеты попали в район правого борта надстройки, после чего на судне возник пожар.

© Facebook/ВМС ВС Украины

«В результате удара погибли 5 человек. Судьба ещё 5 членов экипажа неизвестна, поиски продолжаются. Техническое состояние судна уточняется», — сообщили в ВМС.

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© Facebook/ВМС ВС Украины

К спасательной операции были привлечены подразделения Военно-морских сил ВСУ и Морской поисково-спасательной службы. По состоянию на 20:30 восемь членов экипажа были эвакуированы и доставлены в одну из больниц Одессы.

В ВМС подчеркнули, что удар был нанесен по безоружному гражданскому судну под иностранным флагом, которое не представляло никакой военной угрозы.

«Это очередной целенаправленный удар России по безоружному гражданскому судну под иностранным флагом, которое не представляло никакой военной угрозы. Эта атака является актом террора против мирного судоходства и грубым нарушением норм международного гуманитарного права», — заявили в ВМС ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате атаки со стороны России сухогруз «Venturo» получил повреждения и вышел из строя.

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Впоследствии морские пограничники спасли гражданина Филиппин, который оказался в открытом море после атаки российского дрона на сухогруз «Venturo».

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