Россия нанесла ракетный удар по историческому центру Одессы: все, что известно о последствиях

Вечером пятницы, 31 января, в Одессе прогремели мощные взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического оружия с Юга в областях, где объявлена воздушная тревога. Все, что известно об атаке, – читайте в материале ТСН.ua.

Взрывы в Одессе

Первые сообщения о взрывах в Одессе появились в 19:23.

"В Одессе был слышен взрыв. Прошу оставаться всем в укрытиях до отбоя!" - написал руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Уже через полчаса в ОВА снова сообщили о взрывах и попросили жителей не покидать укрытий. После 20:00 местные СМИ писали о третьем взрыве.

В результате российского ракетного удара пострадала гостиница "Бристоль" в Одессе / Фото: Олег Кипер / Одесская ОВА

Последствия ракетного удара в Одессе 31 января / Фото: Facebook/Геннадий Труханов

Свидетели сообщают, что из-за взрывов в Одессе пострадал известный отель в центре города и магазины рядом. Позже Олег Кипер подтвердил, что российские террористы атаковали ракетами исторический центр Одессы.

Момент ракетного удара по центру Одессы попал на видео, которое опубликовали местные Telegram-каналы. На кадрах слышен взрыв и видна вспышка в момент попадания, после которого некоторые испуганные прохожие легли на землю.

Момент ракетного удара по центру Одессы попал на видео

Как сообщает издание "Думская", в результате обстрела улицы в центральной части города усыпаны обломками. Среди поврежденных объектов – здание гостиницы "Бристоль", памятник архитектуры конца 19 века.

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате обстрела пострадала сотрудница гостиницы. Женщину госпитализировали, ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Зеленский отреагировал на ракетный удар по Одессе

В вечернем обращении к украинцам в пятницу, 31 декабря, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия вновь нанесла ракетные удары по югу Украины, в частности по городу Одесса. К сожалению, есть попадания в гражданскую застройку.

Ракетный удар повредил гостиницу "Бристоль" в Одессе. / Фото: Владимир Зеленский

"Сейчас на Юге нашей страны – в Одессе – продолжаются работы после российских ракетных ударов. Предварительно – баллистика. Удары прямо по городу, по обычной гражданской застройке. Снова и снова: ПВО – первый приоритет, работаем со всеми партнерами, чтобы дать больше защиты нашему государству", — сказал Зеленский.

Что известно о пострадавших и разрушениях

В результате террористического ракетного удара российской армии по историческому центру Одессы пострадали два человека, сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"Российские террористы атаковали исторический центр Одессы ракетами. Пока известно о двух пострадавших", — написал он в Telegram-канале.

На момент публикации количество пострадавших увеличилось до семи человек. Олег Кипер сообщил, что все они находятся в состоянии средней тяжести.

Последствия ракетного удара в Одессе 31 января / Фото: Facebook/Геннадий Труханов

Последствия ракетного удара в Одессе 31 января / Фото: Facebook/Геннадий Труханов

Труханов уточнил, что пострадавших транспортировали в городские больницы, где им будет предоставлена вся необходимая медицинская помощь.

На месте атаки работают соответствующие службы.

"Многие повреждения и разрушения в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, которое находится под усиленной защитой", — добавил мэр Одессы.

В связи с обстрелом изменено движение электротранспорта, в том числе троллейбусы 7 и 9 маршрутов временно курсируют только до железнодорожного вокзала.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СЕРИЯ ВЗРЫВОВ В ОДЕССЕ: есть пострадавшие! Разрушенный отель в центре города

Чем Россия ударила по историческому центру Одессы

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире национального марафона "Єдині новини" сообщил, что россияне ударили по центру Одессы тремя баллистическими ракетами. ГСЧС обследует локацию на предмет возгорания, на месте работают все экстренные службы. Уже начался разбор завалов.

Он добавил, что на момент прилета люди из гостиницы находились в укрытии. Но сейчас спасатели обследуют все номера, чтобы убедиться, что все живы и при обстреле никто не пострадал ни в гостинице, ни рядом, где произошло падение обломков.

По словам Кипера, между объявлением воздушной тревоги и прилетом баллистики прошло около 3-5 минут. Второй и третий удары произошли примерно в то же место с интервалом 15-17 минут.

Последствия ракетного удара в Одессе 31 января / Фото: Facebook/Геннадий Труханов

Последствия ракетного удара в Одессе 31 января / Фото: Facebook/Геннадий Труханов

"Я так понимаю, эта практика у них отработана. Это уже не первый раз, когда запускают сначала баллистическую ракету, а затем кассеты. Но здесь использовалась ракета, которая пробивает бетон. То есть направлена была на помещение, в гражданскую гостиницу, чтобы пробить перекрытия и этажи, и внутри причинить максимальные разрушения и убить проживавших там гражданских людей", — отметил председатель ОВА.

Он добавил, что место попадания находится в историческом центре Одессы, почти вся застройка которого входит в охраняемое законом наследие ЮНЕСКО. В частности, ракета попала в непосредственной близости от Одесской филармонии и примерно в 500 метрах от Оперного театра.

В эти минуты! Ракетный удар по историческому центру Одессы: последствия атаки вживую!

Поврежден знаменитый памятник архитектуры

Ракетный удар российских террористов по центру Одессы повредил знаменитый памятник архитектуры — гостиницу "Бристоль". Фото с места разрушений опубликовал начальник Одесской ОВА Олег Кипер. Здание пятизвездочной гостиницы получило серьезные повреждения после обстрела.

В Одессе повреждено здание отеля 19 века / Фото: Олег Кипер / Одесская ОВА

Бетонобойная ракета пробила несколько этажей / Фото: Олег Кипер / Одесская ОВА

Этот памятник архитектуры был построен в Одессе в 1898–1899 годах по проекту архитекторов Александра Бернардацци и Адольфа Минкуса. Во время реконструкции, которая завершилась в 2010 году, отель был восстановлен до его исторического облика.

В Одессе во время воздушной тревоги запустили фейерверк

Несмотря на запрет использовать пиротехнику, салюты, фейерверки и петарды из-за действия военного положения в Украине, после ракетной атаки по Одессе в пятницу, 31 января, неизвестные люди запустили фейерверки. Об этом сообщил местный Telegram-канал.

"Между тем, на Таирова какие-то в******и запускают салют" – говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку по данному инциденту.

"Один фейерверк был запущен во время воздушной тревоги, а второй – после отбоя", – сообщили в полиции.

В Одессе, несмотря на запрет, запустили фейерверк во время воздушной тревоги

В эпицентре удара по Одессе оказались норвежские дипломаты

Через некоторое время после ракетного удара по Одессе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в эпицентре удара находились дипломатические представители Норвегии. По его словам, сейчас выясняются все обстоятельства удара, оказывается необходимая помощь людям.

"К счастью, обошлось без жертв. Есть пострадавшие, им оказана помощь. Среди находившихся в эпицентре удара людей, в том числе и норвежские дипломатические представители", — написал он в своем Telegram-канале.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ОЧЕВИДЦЫ ОБ АТАКЕ БАЛЛИСТИКОЙ ПО ОДЕССЕ! В эпицентре ОКАЗАЛИСЬ ДИПЛОМАТЫ!

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