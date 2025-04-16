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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия нанесла ракетный удар по Изюму: есть пострадавшие

В результате российской атаки поврежден частный дом.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ракетный удар

Россия нанесла ракетный удар по Изюму в Харьковской области / © ТСН.ua

Вечером 16 апреля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по городу Изюм Харьковской области. Два человека пострадали.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

«По предварительным данным, в результате ракетного удара пострадали 35-летний мужчина и 32-летняя женщина. Они госпитализированы в медицинское учреждение», – написал он.

Также в результате российской атаки поврежден частный дом.

Напомним, ранее на Харьковщине в результате российского обстрела был уничтожен лицей , расположенный всего в 18 км от границы с РФ.

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