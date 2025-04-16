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- Украина
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Россия нанесла ракетный удар по Изюму: есть пострадавшие
В результате российской атаки поврежден частный дом.
Вечером 16 апреля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по городу Изюм Харьковской области. Два человека пострадали.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
«По предварительным данным, в результате ракетного удара пострадали 35-летний мужчина и 32-летняя женщина. Они госпитализированы в медицинское учреждение», – написал он.
Также в результате российской атаки поврежден частный дом.
Напомним, ранее на Харьковщине в результате российского обстрела был уничтожен лицей , расположенный всего в 18 км от границы с РФ.