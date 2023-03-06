Россия нанесла ракетный удар по Краматорску: разрушена школа, повреждено 15 многоэтажек (фото)

В ночь на 6 марта российская армия нанесла ракетный удар по Краматорску Донецкой области. Было повреждено 15 многоэтажек и разрушена школа.

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

"Последствия ночного ракетного удара по Краматорску — разрушена школа и повреждены 15 многоквартирных домов. К счастью, обошлось без жертв", — говорится в сообщении.

Фото: Александр Гончаренко

Фото: Александр Гончаренко

Фото: Александр Гончаренко

Фото: Александр Гончаренко

Фото: Александр Гончаренко

Фото: Александр Гончаренко

Фото: Александр Гончаренко

Фото: Александр Гончаренко

Фото: Александр Гончаренко

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Донецкой и Луганщине продолжаются тяжелые бои. Украинские военные сдерживают наступление окупантов.

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