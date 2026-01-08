Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу: есть разрушения и пострадавшие

Россия нанесла ракетный удар / © Днепропетровская ОГА

Из-за очередной вражеской атаки и вызванного ею блекаута в Кривом Роге фиксируются сбои в работе насосных станций, что негативно влияет на стабильность водоснабжения в городе. Пока известно о десяти пострадавших.

Об этом сообщили в «Кривбассводоканал».

«В то же время, повторные обстрелы и постоянная угроза безопасности затрудняют проведение работ и требуют максимальной сосредоточенности и осторожности со стороны персонала. Просим жителей отнестись к ситуации с пониманием и спокойствием», — отметили в предприятии.

Как сообщил временно исполняющий обязанности главы Днепропетровской ОГА. Владислав Гайваненко в городе зафиксированы значительные разрушения.

«Пострадали пять человек, среди них ребенок. 57-летний мужчина в тяжелом состоянии. Разбиты окна и балконы в нескольких многоэтажках. Также изуродована инфраструктура», — отметил Владислав Гайваненко.

Кроме Кривого Рога, в течение дня враг атаковал и другие районы Днепропетровской области:

Каменский район понес удар беспилотными летательными аппаратами. Детали повреждений инфраструктуры уточняются. Никопольщина была обстреляна из артиллерии, а также атакована FPV-дронами. Удары получили Никополь, а также Покровская, Мировская и Марганецкая общины. Там изуродованы пятиэтажные и три частных дома, хозяйственная постройка, автомобиль и линия электропередач. Синельниковский район. На Васильковскую общину российская армия направила БПЛА, что повлекло за собой пожар. В результате атаки повреждены два частных дома, хозяйственная постройка и три легковых автомобиля.

Как сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул, число раненых в результате вечерней ракетной атаки на Кривой Рог увеличилось до десяти человек.

"Один мужчина крайне тяжелый, в операционной, с оторванной взрывом ногой", - сообщил Вилкул.

В городе оперативно разворачивают штаб помощи пострадавшим. Из-за угрозы повторных ударов и продолжающейся воздушной тревоги точный адрес штаба не разглашается из соображений безопасности. Жители могут узнать местоположение пункта помощи у сотрудников полиции или коммунальных служб, работающих на месте.

Напомним, 7 января, российские оккупационные войска снова совершили массированную атаку на Кривой Рог. Известно о трех пострадавших.

А 6 января в Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались взрывы. Российская армия нанесла удар по городу.