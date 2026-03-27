Россия нанесла ракетный удар по многоквартирному дому в Харькове: есть раненые — Терехов
Местные жители сообщали о серии взрывов в городе.
Российские захватчики в ночь на 27 марта нанесли удар по Харькову, в результате чего были ранены.
Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.
«Зафиксирован удар ракетой по Киевскому району, ранены», — говорится в сообщении.
Позже он уточнил, что произошло попадание вражеской ракеты в многоквартирный дом.
Перед взрывами в городе Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских ударных беспилотников Харькову.
Ранее сообщалось, что враг нанес удар по Харькову, в результате чего было зафиксировано попадание «Шахеда» вблизи здания ресторана и жилых домов.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 27 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.