Враг атаковал Харьков / © Getty Images

Реклама

Российские захватчики в ночь на 27 марта нанесли удар по Харькову, в результате чего были ранены.

Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.

«Зафиксирован удар ракетой по Киевскому району, ранены», — говорится в сообщении.

Реклама

Позже он уточнил, что произошло попадание вражеской ракеты в многоквартирный дом.

Перед взрывами в городе Воздушные силы сообщили об угрозе вражеских ударных беспилотников Харькову.

Ранее сообщалось, что враг нанес удар по Харькову, в результате чего было зафиксировано попадание «Шахеда» вблизи здания ресторана и жилых домов.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 27 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.