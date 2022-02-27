Россия нанесла ракетный удар по нефтебазе возле Василькова: видео пожара

Произошло прямое попадание в резервуар.

Российские военные нанесли ракетный удар по нефтебазе в деревне Крячки Васильковской общины ночью 27 февраля. Вспыхнул большой пожар.

Об этом сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба

На утро ГСЧС области не начала тушение с отоплением. Это имущество из-за боев. К счастью, не удалось перекрыть поставки газа. По словам Кулебы, произошло прямое попадание в резервуар с возможностью обернуться экологической катастрофой.

В свою очередь компания KLO сообщает, что после взрыва удалось спасти 15 вагонов с дизелем и 8 – с газом. Компания обещает отправить их на нужды армии и медиков.