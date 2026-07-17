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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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167
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Россия нанесла ракетный удар по Одессе

Враг атаковал инфраструктуру одесского порта.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атаковал Одессу

Враг атаковал Одессу / © Associated Press

Российские захватчики в ночь на 17 июля нанесли ракетный удар по Одессе.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что враг атаковал Одессу управляемыми авиационными ракетами.

Мониторинговые каналы проинформировали, что враг наносил удар по портовой инфраструктуре.

Официальной информации о последствиях атаки пока нет.

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки по Одессе погибли по меньшей мере два человека.

Мы ранее информировали, что в среду 16 июля в Одессе произошло несколько громких взрывов.

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Дата публикации
Количество просмотров
167
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