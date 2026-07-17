Россия нанесла ракетный удар по Одессе

Враг атаковал Одессу / © Associated Press

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Российские захватчики в ночь на 17 июля нанесли ракетный удар по Одессе.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что враг атаковал Одессу управляемыми авиационными ракетами.

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Мониторинговые каналы проинформировали, что враг наносил удар по портовой инфраструктуре.

Официальной информации о последствиях атаки пока нет.

Ранее сообщалось, что в результате ракетной атаки по Одессе погибли по меньшей мере два человека.

Мы ранее информировали, что в среду 16 июля в Одессе произошло несколько громких взрывов.

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