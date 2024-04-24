Россия нанесла ракетный удар по Одессе: что известно о последствиях

Утром 24 апреля во время воздушной тревоги российские войска атаковали Одессу ракетами. В результате удара есть повреждение.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"В 7 утра враг нанес ракетный удар по Одессе", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, сейчас известно об одной пострадавшей 43-летней женщине. Ее в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в медучреждение.

Около 30 домов повреждены ударной волной: выбиты стекла и стекло, в некоторых домах упали потолки. Пока на месте работают все соответствующие службы, а правоохранители фиксируют последствия преступления россиян, подчеркнул Кипер.

Тем временем Силы обороны юга проинформировали, что с утра враг атаковал Одессу с самолетов тактической авиации.

Напомним, с утра в Одессе раздавались мощные взрывы. Над городом образовалось облако дыма. Местные СМИ сообщали, что после взрывов часть Одессы осталась без света.

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