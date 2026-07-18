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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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312
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Россия нанесла ракетный удар по Одесской области

Враг атаковал регион по меньшей мере четырьмя управляемыми авиационными ракетами.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атаковал Одесщину

Враг атаковал Одесщину / © Getty Images

Российские захватчики в ночь на 18 июля обстреляли Одесскую область управляемыми авиационными ракетами.

Об этом информируют воздушные силы.

«Ракеты в акватории Черного моря, в направлении Одесщины», — говорится в сообщении.

Позже военные заявили, что ракеты были направлены на Южное.

По информации мониторинговых каналов, враг атаковал, по меньшей мере, четырьмя ракетами.

Ранее сообщалось, что Россия уже накопила необходимый запас ракет, подготовила авиацию и экипажи для нового масштабного обстрела Украины и готова к удару.

Мы ранее информировали, что ракета русской армии разнесла жилой дом в Хаджибейском районе Одессы.

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Дата публикации
Количество просмотров
312
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