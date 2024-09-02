Россия нанесла ракетный удар по Сумам: ранены 13 человек, среди которых четверо детей

Разрушений испытал учебное заведение и по меньшей мере пять многоэтажек.

Вечером 1 сентября 2024 года российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре областного центра. Из-за обстрела ранения получили тринадцать человек, среди которых четверо детей. Разрушений испытал учебное заведение и по меньшей мере пять многоэтажек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

На месте происшествия работают все профильные службы, жильцам поврежденных домов оказывают необходимую помощь.

Следователи полиции фиксируют повреждения и собирают доказательства военного преступления со стороны армии государства-агрессора.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 438 Уголовного Кодекса Украины «Нарушение законов и обычаев войны».

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Напомним, 1 сентября был зафиксирован авиационный удар по инфраструктуре Сумской общины, а именно прогремели три взрыва. Заявляли, что есть пострадавшие.

Накануне, 31 августа, враг нанес ракетный удар по территории одной из общин Сумского района, где повредил грузовые зерновозы, которые должны быть задействованы для сбора и перевозки урожая.

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