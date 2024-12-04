Россия нанесла ракетный удар по Сумщине: в ОВА рассказали подробности

На месте работают все необходимые службы.

Российские захватчики 3 декабря нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинского общества Сумщины

Об этом идет речь в сообщении Сумской областной военной администрации.

"Сегодня, 3 декабря враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинского общества", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что на месте работают все необходимые службы.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский сообщил, сколько ракет и дронов Россия выпустила по Украине за неделю.

Кроме того, мы ранее информировали, что очевидцы рассказали жуткие подробности ракетного удара по Днепропетровщине.

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