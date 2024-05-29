Россия нанесла ракетный удар по Сумской области: есть погибшие

В среду, 29 мая, оккупанты РФ нанесли ракетный удар в Краснопольской общине в Сумской области. По меньшей мере, два человека погибли.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

"Сегодня, 29 мая с территории РФ был совершен ракетный удар по Краснопольской общине. В результате вражеской атаки, предварительно, погибли два человека, трое — получили ранения", — говорится в сообщении.

В результате удара россиян повреждено здание культуры, административные здания. Сейчас на месте прилета работают все необходимые службы.

Как сообщалось, утром в Сумской области были слышны взрывы во время воздушной тревоги (07:00-07:21). В ОВА заявляли, что в регионе сработали силы ПВО.

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