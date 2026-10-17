- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1620
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия нанесла ракетный удар по Украине: зафиксирован "прилет" в крупный областной центр — первые подробности (карта)
В результате ракетного удара по Харькову пострадали местные жители.
Российская террористическая армия нанесла удар баллистической ракетой по Харькову. Попадание зафиксировано в Слободском районе города, в настоящее время уточняется информация о последствиях атаки.
Об этом вечером в субботу, 17 октября, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на своём Telegram-канале.
«Попадание вражеских ракет в Слободской район», — написал мэр.
По его словам, в настоящее время выясняются последствия российского удара. Также имеется предварительная информация о раненых.
«Есть информация о пострадавших», — сообщил Терехов.
Позже Олег Синегубов уточнил количество раненых и их состояние.
«По уточнённой информации, 66-летний и 42-летний мужчины получили ранения в Слободском районе и были госпитализированы. Оказывается высококвалифицированная медицинская помощь», — сообщил начальник ОВА.
На фоне ракетной угрозы на значительной части территории Украины, за исключением западных и южных областей, объявлена воздушная тревога красного уровня.
Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до отбоя.
Напомним, вечером в субботу, 17 октября, российская армия нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Днепре. На данный момент официальной информации о характере повреждений и возможном влиянии атаки на работу объекта нет.