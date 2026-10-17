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Дата публикации
Категория
Украина
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Россия нанесла ракетный удар по Украине: зафиксирован "прилет" в крупный областной центр — первые подробности (карта)

В результате ракетного удара по Харькову пострадали местные жители.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Российский ракетный удар

Российский ракетный удар / © ТСН.ua

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Российская террористическая армия нанесла удар баллистической ракетой по Харькову. Попадание зафиксировано в Слободском районе города, в настоящее время уточняется информация о последствиях атаки.

Об этом вечером в субботу, 17 октября, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов на своём Telegram-канале.

«Попадание вражеских ракет в Слободской район», — написал мэр.

По его словам, в настоящее время выясняются последствия российского удара. Также имеется предварительная информация о раненых.

«Есть информация о пострадавших», — сообщил Терехов.

Позже Олег Синегубов уточнил количество раненых и их состояние.

«По уточнённой информации, 66-летний и 42-летний мужчины получили ранения в Слободском районе и были госпитализированы. Оказывается высококвалифицированная медицинская помощь», — сообщил начальник ОВА.

На фоне ракетной угрозы на значительной части территории Украины, за исключением западных и южных областей, объявлена воздушная тревога красного уровня.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до отбоя.

Напомним, вечером в субботу, 17 октября, российская армия нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Днепре. На данный момент официальной информации о характере повреждений и возможном влиянии атаки на работу объекта нет.

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