Россия нанесла ракетный удар по Запорожью

Ночью Запорожье снова подверглось ракетному удару. Информации о пострадавших по состоянию на 7 часов 26 сентября нет.

Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.

В результате вражеского обстрела повреждения получили жилые дома, образовательное учреждение и заведение здравоохранения. Также пострадал гаражный кооператив. Там произошел пожар. Повреждены автомобили.

"Если ваш дом тоже претерпел разрушения, сообщайте об этом на 15-80", — подчеркнул Куртев.

Напомним, начались 215 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили атаки оккупантов на 13 участках, а украинские пилоты отработали по 25 районам сосредоточения врага. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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