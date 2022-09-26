Россия нанесла ракетный удар по Запорожью

Российские войска не прекращают атаковать Запорожье.
Ночью Запорожье снова подверглось ракетному удару. Информации о пострадавших по состоянию на 7 часов 26 сентября нет.
Об этом сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев.
В результате вражеского обстрела повреждения получили жилые дома, образовательное учреждение и заведение здравоохранения. Также пострадал гаражный кооператив. Там произошел пожар. Повреждены автомобили.
"Если ваш дом тоже претерпел разрушения, сообщайте об этом на 15-80", — подчеркнул Куртев.
Напомним, начались 215 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили атаки оккупантов на 13 участках, а украинские пилоты отработали по 25 районам сосредоточения врага. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ.
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