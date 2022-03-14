Россия нанесла ракетный удар в Житомирской области: есть потерпевшие

Повреждены семь зданий.
Российская Федерация в ночь на понедельник, 14 марта, нанесла ракетный удар по Житомирской области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Отмечается, что около российские оккупанты атаковали поселки городского типа Ставище Житомирского района. Ракетный удар был нанесен по административным будиалям.
В результате воздушной атаки России пострадали четыре человека. По предварительной информации, уничтожены семь зданий.
В настоящее время на месте удара работают спасатели. Проводятся поиски.
Как сообщалось, в Житомирской области не прекращаются вражеские обстрелы. В воскресенье, 13 марта, ракета попала в жилой квартал Малина, где расположены детский сад и частный дом. Сила поражения была такой, что вылетели все окна и двери, повреждена крыша, сдвинуло стены.
Чудом прошло без жертв и пострадавших: садик был пуст, а хозяин вышел из здания незадолго до обстрела.
Напомним, что в Ровенской области в результате авиаудара оккупантов была повреждена телевизионная башня.