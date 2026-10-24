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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия нанесла смертельный удар по многоэтажному дому: трое погибших, среди раненых — ребенок

На четвёртом этаже многоэтажного дома, в который попал российский дрон, вспыхнул пожар.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Последствия удара по Синельниковому

Последствия удара по Синельниковому

Российские войска атаковали с помощью беспилотника город Синельниково в Днепропетровской области, поразив многоэтажный жилой дом. В результате удара погибли по меньшей мере три человека, ещё восемь получили ранения. На четвёртом этаже дома вспыхнул пожар.

Об этом сообщил вечером 24 октября начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа на своём Telegram-канале.

По словам Ганжи, в результате российского обстрела были повреждены не только жилой дом, но и магазин, а также автомобили.

Среди пострадавших — 11-летняя девочка. Все раненые находятся в больнице. Состояние 50-летней женщины и 70-летнего мужчины медики оценивают как тяжёлое.

«Три человека погибли, по меньшей мере восемь получили ранения. Россияне нанесли удар беспилотником по Синельниково», — написал глава ОВА.

Информация о последствиях российского удара уточняется.

Напомним, в тот же день, 24 октября, российский беспилотник атаковал крупный торговый центр в Основянском районе Харькова. В месте попадания вспыхнул пожар.

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