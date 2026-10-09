- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2336
- Время на прочтение
- 1 мин
Россия нанесла удар по дому многодетной семьи: 13-летний мальчик тяжело ранен
В результате атаки жилой дом семьи получил значительные повреждения.
На севере Ровенской области в результате вражеской атаки 9 октября пострадали семь членов многодетной семьи, в том числе четверо детей. 13-летний мальчик получил тяжелые ранения.
Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.
По уточненным данным, ранения получили две женщины, мужчина и четверо детей. Трое детей получили травмы средней тяжести, состояние 13-летнего мальчика оценивается как тяжелое.
Все пострадавшие были госпитализированы.
«Поручил профильному департаменту держать ситуацию под постоянным контролем. При необходимости — доставить раненого ребенка в областную больницу», — отметил Коваль.
В результате атаки жилой дом семьи получил значительные повреждения.
По словам главы ОГА, он поддерживает связь с главой громады, который находится на месте происшествия. Громада готовится оказать пострадавшим необходимую помощь.
Напомним, ночью и утром 9 октября Россия нанесла удар по Украине с помощью реактивных БпЛА. Удар был нанесен, в частности, по западным областям.