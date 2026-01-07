- Дата публикации
Россия нанесла удар по двум портам: что известно (фото)
В результате обстрела портов в Одесской области один человек погиб, еще пятеро получили ранения.
Россия нанесла очередной удар по двум портам в Одесской области. В результате вражеской атаки один человек погиб.
Об этом в среду, 7 января, сообщил вице-премьер-министр Алексей Кулеба.
По его словам, российской атакой повреждены объекты порта, административные здания, контейнеры с маслом.
«Все службы работают на местах, с учетом требований безопасности, продолжается ликвидация последствий. Порты продолжают работу», — сообщил чиновник.
Кроме одного погибшего, жертвами вражеского удара стали еще пять человек, которые получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«Это очередной удар страны-террориста по портовой инфраструктуре, которая задействована в обеспечении продовольственной безопасности мира. Россия сознательно пытается подорвать экономику и уничтожить морскую логистику», — подчеркнул Алексей Кулеба.
Напомним, в конце декабря российские террористические войска нанесли удар по Одесской области, целью которого стал объект портовой инфраструктуры.