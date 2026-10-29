ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
90
Время на прочтение
2 мин

Россия нанесла удар по Кременчугу: число раненых возросло, некоторые — в тяжелом состоянии

В Полтавской области объявили пятницу, 30 октября, днём траура в память о погибших в Кременчуге.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Последствия взрыва в Кременчуге

Последствия взрыва в Кременчуге

В результате российского удара по Кременчугу в Полтавской области погибли три человека, ещё 32 получили ранения, среди пострадавших — шестеро детей. Девять человек были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В связи с гибелью людей 30 октября в Полтавской области объявили день траура.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич на своём Telegram-канале.

По информации Дякивнича, по состоянию на 17:30 четверга, 29 октября, в результате российской атаки на Кременчуг погибли три человека, ещё 32 получили ранения, в том числе шестеро детей.

Девять раненых были госпитализированы в стационарные отделения медицинских учреждений. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии — это 16-летний юноша и 72-летний мужчина. Еще семеро госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Повреждены жилые дома и школа-интернат

По словам главы Полтавской областной государственной администрации, российские войска нанесли удары по двум объектам в Кременчуге.

В одном месте повреждения получили многоквартирные жилые дома. В другом — частные дома и здание школы-интерната.

Детей из школы-интерната успели перевести в укрытие.

На местах обстрела работают соответствующие службы и оперативный штаб. Коммунальщики и благотворительные организации помогают жителям временно закрывать поврежденные окна и потолки. Ликвидация последствий обстрела продолжается.

В Полтавской области объявили день траура

В связи с гибелью людей 30 октября на территории Полтавской области объявлен день траура.

«Мои искренние соболезнования родным и близким», — написал Дякивнич.

Окончательные последствия российского удара уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 октября в городе Кременчуге в Полтавской области вражеский БПЛА попал в многоквартирный жилой дом. Тогда было известно о 3 погибших и 15 раненых.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie