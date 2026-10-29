Последствия взрыва в Кременчуге

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В результате российского удара по Кременчугу в Полтавской области погибли три человека, ещё 32 получили ранения, среди пострадавших — шестеро детей. Девять человек были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В связи с гибелью людей 30 октября в Полтавской области объявили день траура.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич на своём Telegram-канале.

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По информации Дякивнича, по состоянию на 17:30 четверга, 29 октября, в результате российской атаки на Кременчуг погибли три человека, ещё 32 получили ранения, в том числе шестеро детей.

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Девять раненых были госпитализированы в стационарные отделения медицинских учреждений. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии — это 16-летний юноша и 72-летний мужчина. Еще семеро госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Повреждены жилые дома и школа-интернат

По словам главы Полтавской областной государственной администрации, российские войска нанесли удары по двум объектам в Кременчуге.

В одном месте повреждения получили многоквартирные жилые дома. В другом — частные дома и здание школы-интерната.

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Детей из школы-интерната успели перевести в укрытие.

На местах обстрела работают соответствующие службы и оперативный штаб. Коммунальщики и благотворительные организации помогают жителям временно закрывать поврежденные окна и потолки. Ликвидация последствий обстрела продолжается.

В Полтавской области объявили день траура

В связи с гибелью людей 30 октября на территории Полтавской области объявлен день траура.

«Мои искренние соболезнования родным и близким», — написал Дякивнич.

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Окончательные последствия российского удара уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 октября в городе Кременчуге в Полтавской области вражеский БПЛА попал в многоквартирный жилой дом. Тогда было известно о 3 погибших и 15 раненых.

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