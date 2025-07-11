Россия нанесла удар по медучреждению в Харькове: есть пострадавшие

РФ обстреляла Харьков / © Харьковская областная прокуратура

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Российские захватчики с утра, 11 июля, атаковали Харьков ударными беспилотниками.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Враг ударил по центру города, в район жилой застройки. Предварительно есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

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Позже Терехов заявил, что в результате удара пострадало работающее медицинское учреждение.

По первичной информации, там вылетели стекла, но идет обследование здания.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, о попадании дрона в жилую застройку в Салтовском районе города.

Зафиксировано попадание в трехэтажное здание и во двор. Повреждено здание, загорелись конструктивные элементы — площадь пожара около 20 кв.

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Информация о пострадавших в настоящее время не поступала.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 11 июля атаковали Чугуевскую общину ударными беспилотниками, в результате чего три человека получили ранения.

Мы ранее информировали, что на Харьковщине в ночь на 11 июля прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.