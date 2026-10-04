Россия нанесла удар по многоэтажному дому в Харькове: есть погибший и пострадавшие

Ракетный удар

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Вечером 4 октября российская армия нанесла удар по высотному многоквартирному дому в Харькове. В результате атаки погиб как минимум один человек, шесть человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, удар был зафиксирован в Индустриальном районе города. Медики оказывают помощь пострадавшим, все экстренные службы работают в усиленном режиме.

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«Один человек погиб в результате вражеского удара в Индустриальном районе», — сообщил Синегубов.

Позже глава ОГА уточнил, что в результате атаки также загорелись административное здание и два автомобиля.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий российского удара.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что, согласно уточненной информации Ситуационного центра, в результате двойного удара российскими «Бандеролями» по Индустриальному району погиб один человек, еще шестеро получили ранения.

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Кроме того, горят автомобили и административное здание, а около десяти многоквартирных домов повреждены.

Продолжается спасательно-поисковая операция.

По информации издания «Суспільне», в результате вражеского удара погиб водитель легкового автомобиля, который ехал по дороге в тот момент, когда рядом попала «Бандероль».

Напомним, 2 октября российские войска нанесли очередной жестокий удар управляемыми авиабомбами (УАБ) по жилым кварталам Харькова. В результате попаданий один из домов в частном секторе полностью превратился в руины, погибли люди.

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