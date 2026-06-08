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Россия нанесла удар по одному из городов в Донецкой области: много раненых (фото)
В понедельник в полдень россияне сбросили на Славянск три авиабомбы.
Россия нанесла удар по Славянску Донецкой области в понедельник, 8 июня. По меньшей мере, семь человек ранены в результате атаки.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram.
«Среди раненых — 17-летняя девушка. Всем пострадавшим оказываем необходимую медицинскую помощь», — написал чиновник.
В понедельник в полдень россияне сбросили на город три авиабомба.
Повреждены админздание, медицинское учреждение, многочисленные многоэтажки и частные дома.
«Окончательные последствия этого удара устанавливаем. Русские несут только горе и руины. Это единственное, на что способна эта страна-террорист», — подытожил Филашкин.
Напомним, 7 июня российские войска продолжили наступательные операции на Славянском направлении. В то же время, украинские войска контратаковали в этом районе.