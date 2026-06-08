Россия нанесла удар по одному из городов в Донецкой области: много раненых (фото)

Атака на Славянск / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

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Россия нанесла удар по Славянску Донецкой области в понедельник, 8 июня. По меньшей мере, семь человек ранены в результате атаки.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в Telegram.

«Среди раненых — 17-летняя девушка. Всем пострадавшим оказываем необходимую медицинскую помощь», — написал чиновник.

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В понедельник в полдень россияне сбросили на город три авиабомба.

Повреждены админздание, медицинское учреждение, многочисленные многоэтажки и частные дома.

Атака на Славянск / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Атака на Славянск / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Атака на Славянск / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

«Окончательные последствия этого удара устанавливаем. Русские несут только горе и руины. Это единственное, на что способна эта страна-террорист», — подытожил Филашкин.

Напомним, 7 июня российские войска продолжили наступательные операции на Славянском направлении. В то же время, украинские войска контратаковали в этом районе.

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