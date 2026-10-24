Россия нанесла удар по торговому центру в крупном городе — первые подробности от властей

Атака российских дронов / © ТСН.ua

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Российский беспилотник атаковал крупный торговый центр в Основянском районе Харькова. В месте попадания вспыхнул пожар, информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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«Враг атаковал торговый центр в Основянском районе. Последствия уточняются», — написал он.

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Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также подтвердил удар российского беспилотника по Основянскому району города.

«Очередной вражеский „обстрел“ по Основянскому району. Выясняем последствия обстрела», — отметил глава ОГА.

Синегубов добавил, что все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Местные Telegram-каналы публикуют видео пожара, возникшего в месте попадания.

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Информация о количестве пострадавших, характере повреждений торгового центра и последствиях нападения в настоящее время уточняется.

Позже мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил возникновение пожара, добавив, что в торговом центре было два попадания. К счастью, по предварительной информации, никто не пострадал.

«На данный момент — без пострадавших, посетители и персонал ТЦ были эвакуированы заблаговременно», — сообщил городской голова.

Напомним, накануне, 23 октября, россияне атаковали Полтавскую область и Харьков. По предварительным данным, жертв и пострадавших не было.

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