Россия нанесла удар по центру одного из городов: "прилетело" в дом, среди раненых — 3-месячный ребенок

Последствия удара по Павлограду

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Российская армия нанесла удар по Павлограду в Днепропетровской области; в результате атаки пострадали девять человек, в том числе четверо детей.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

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По его словам, российские войска обстреляли центр Павлограда. В результате обстрела загорелись частный дом и автомобиль.

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«Россияне нанесли удары по Павлограду. Есть раненые», — написал Ганжа.

Среди пострадавших — четверо детей: девочки в возрасте трёх месяцев и трёх лет, а также мальчики пяти и шести лет. Всем детям была оказана необходимая медицинская помощь.

Также в результате нападения пострадали пять взрослых. Двое из них — 50-летний мужчина и 58-летняя женщина — были госпитализированы. Состояние мужчины медики оценивают как средней тяжести, тогда как женщина находится в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по подразделениям «Укрпочты» в Павлограде Днепропетровской области, в результате чего погибли две сотрудницы, а сортировочное депо было полностью разрушено.

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