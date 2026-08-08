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Россия нанесла удар по центру одного из городов: "прилетело" в дом, среди раненых — 3-месячный ребенок
В результате вражеского удара в центре города загорелись частный дом и автомобиль.
Российская армия нанесла удар по Павлограду в Днепропетровской области; в результате атаки пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.
По его словам, российские войска обстреляли центр Павлограда. В результате обстрела загорелись частный дом и автомобиль.
«Россияне нанесли удары по Павлограду. Есть раненые», — написал Ганжа.
Среди пострадавших — четверо детей: девочки в возрасте трёх месяцев и трёх лет, а также мальчики пяти и шести лет. Всем детям была оказана необходимая медицинская помощь.
Также в результате нападения пострадали пять взрослых. Двое из них — 50-летний мужчина и 58-летняя женщина — были госпитализированы. Состояние мужчины медики оценивают как средней тяжести, тогда как женщина находится в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по подразделениям «Укрпочты» в Павлограде Днепропетровской области, в результате чего погибли две сотрудницы, а сортировочное депо было полностью разрушено.