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Россия нанесла удар «Шахедом» по кондитерскому цеху в Сумах, есть погибший: появились фото последствий
Погиб предприниматель, который приехал за продукцией, работница кондитерского цеха обратилась за медицинской помощью.
Россия нанесла удар «Шахедом» по кондитерскому цеху в Сумах. Есть погибший.
Об этом сообщил глава Сумской районной военной администрации Михаил Мельник в Facebook.
«Около 5 утра враг нанес удар БПЛА типа „Шахед“ по кондитерскому цеху в г. Сумы. Повреждено производство пасок. Погиб предприниматель, который приехал за продукцией. Сотрудница кондитерского цеха обратилась за медицинской помощью», — рассказал Мельник.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 18 апреля, российские военные нанесли удары беспилотниками по объекту гражданской инфраструктуры Сум. По меньшей мере, один человек погиб.