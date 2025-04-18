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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия нанесла удар «Шахедом» по кондитерскому цеху в Сумах, есть погибший: появились фото последствий

Погиб предприниматель, который приехал за продукцией, работница кондитерского цеха обратилась за медицинской помощью.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Россия нанесла удар «Шахедом» по кондитерскому цеху в Сумах

Россия нанесла удар «Шахедом» по кондитерскому цеху в Сумах / © Сумская ОВА

Россия нанесла удар «Шахедом» по кондитерскому цеху в Сумах. Есть погибший.

Об этом сообщил глава Сумской районной военной администрации Михаил Мельник в Facebook.

«Около 5 утра враг нанес удар БПЛА типа „Шахед“ по кондитерскому цеху в г. Сумы. Повреждено производство пасок. Погиб предприниматель, который приехал за продукцией. Сотрудница кондитерского цеха обратилась за медицинской помощью», — рассказал Мельник.

Российский «Шахед» повредил производство пасок в Сумах

Российский «Шахед» повредил производство пасок в Сумах

Россия нанесла удар «Шахедом» по кондитерскому цеху в Сумах / © Сумская ОВА

Россия нанесла удар «Шахедом» по кондитерскому цеху в Сумах / © Сумская ОВА

Россия нанесла удар «Шахедом» по кондитерскому цеху в Сумах / © Сумская ОВА

Россия нанесла удар «Шахедом» по кондитерскому цеху в Сумах / © Сумская ОВА

Россия нанесла удар «Шахедом» по кондитерскому цеху в Сумах / © Сумская ОВА

Россия нанесла удар «Шахедом» по кондитерскому цеху в Сумах / © Сумская ОВА

Ранее сообщалось, что в пятницу, 18 апреля, российские военные нанесли удары беспилотниками по объекту гражданской инфраструктуры Сум. По меньшей мере, один человек погиб.

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