- Украина
- 197
- 1 мин
Россия нанесла удары по Запорожью КАБами: в городе бушуют пожары (видео)
РФ ударила по объектам гражданской инфраструктуры и индустрии.
Около половины пятого утра 22 сентября российские войска нанесли пять ударов по Запорожью, в результате чего были уничтожены и повреждены автомобили, а также возникли пожары.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
«Враг нанес 5 ударов по Запорожью. Атаковал объекты гражданской инфраструктуры и промышленности», — говорится в заявлении.
По словам Федорова, в результате атаки уничтожены и поврежденные автомобили, в городе бушуют пожары.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Ранее сообщалось, что ночью в Бориспольском районе в результате удара БпЛА загорелся трехэтажный жилой дом, а также возник пожар в двух частных домах.
Мы ранее информировали, что в Киеве и области в ночь на 22 сентября была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.