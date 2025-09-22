ТСН в социальных сетях

Украина
197
1 мин

Россия нанесла удары по Запорожью КАБами: в городе бушуют пожары (видео)

РФ ударила по объектам гражданской инфраструктуры и индустрии.

Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Обстрел Запорожья КАБами

Обстрел Запорожья КАБами / © t.me/ivan_fedorov_zp

Около половины пятого утра 22 сентября российские войска нанесли пять ударов по Запорожью, в результате чего были уничтожены и повреждены автомобили, а также возникли пожары.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

«Враг нанес 5 ударов по Запорожью. Атаковал объекты гражданской инфраструктуры и промышленности», — говорится в заявлении.

По словам Федорова, в результате атаки уничтожены и поврежденные автомобили, в городе бушуют пожары.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что ночью в Бориспольском районе в результате удара БпЛА загорелся трехэтажный жилой дом, а также возник пожар в двух частных домах.

Мы ранее информировали, что в Киеве и области в ночь на 22 сентября была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

197
