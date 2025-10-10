- Дата публикации
Россия наносит массированный удар по энергосистеме Украины
В Киеве удалось избежать массового отключения света.
Россия наносит массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины.
Об этом говорится в сообщении главы Минэнерго Светланы Гринчук.
По словам министерши, энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.
«Только что позволят условия безопасности, энергетики начнут уточнение последствий атаки и восстановительные работы», — подчеркнула она.
В КМВА заявили, что энергетикам удалось избежать отключения света в столице.
«По энергетике сейчас делается все возможное, чтобы минимизировать риски. Больше информации впоследствии», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксированы падение обломков сбитых вражеских беспилотников на нескольких локациях.
Мы ранее информировали, что в ночь на 10 октября в ряде украинских городов раздались взрывы во время массированной атаки российских ударных БпЛА.