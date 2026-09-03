Россия наносит удары по продовольственным складам: какой запас продуктов стоит сделать украинцам

Продукты в супермаркете / © pixabay.com

Реклама

Министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий призвал украинцев иметь дома запас продуктов как минимум на неделю на фоне российских ударов по продовольственной инфраструктуре.

Его заявление, сделанное в ходе брифинга в среду, 3 сентября, цитирует «Суспільне».

Реклама

По словам министра, в условиях войны возможны различные форс-мажорные обстоятельства, в частности временные перебои с поставками продуктов в магазины. В то же время, по его словам, нет необходимости создавать запасы на месяц вперед.

Реклама

«Думаю, что ни одна семья не живет по принципу: иметь продукты только на один день и каждый день ходить за ними. Но, условно говоря, нужно ли иметь их на срок более месяца? Предпосылок для этого нет. Вот недельный запас — его нужно иметь», — сказал Высоцкий.

Министр отметил, что универсального перечня продуктов для такого запаса не существует, поскольку потребности каждой семьи могут различаться. В то же время он рекомендовал гражданам заранее позаботиться о наличии необходимого количества продуктов как минимум на семь дней.

Высоцкий также пояснил, что долгосрочные закупки продуктов могут быть оправданы в случае перебоев с доставкой товаров со складов в торговые сети. Однако, по его словам, даже после таких сбоев продукты в конечном итоге снова появляются на полках магазинов.

Призыв министра прозвучал на фоне российских атак на продовольственную инфраструктуру Украины. Высоцкий сообщил, что потери украинского бизнеса в результате ударов РФ по продовольственным складам 5 августа оцениваются в «десятки» миллиардов гривен.

Реклама

Напомним, что накануне, 2 сентября, российская армиянанесла удар по продуктовым складам в Днепре.

Кроме того, в результате российского нападения 30 августа был поврежден склад французской торговой сети Auchan в Борисполе Киевской области.

Новости партнеров