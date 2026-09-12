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- Украина
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Россия атакует железную дорогу: после Луцка "Шахеды" нанесли удар по Фастову
Благодаря своевременной эвакуации пассажиров удалось избежать жертв и пострадавших.
В субботу, 12 сентября, российские ударные беспилотники нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Украины. Помимо попадания в пассажирский поезд в Луцке, враг также нанес удар по железнодорожной инфраструктуре в Фастове Киевской области.
Об этом сообщила «Укрзализныця».
«Враг в очередной раз наносит удары по железной дороге. На данный момент — попадания в Луцке и Фастове», — сообщили в компании.
Там подчеркнули, что благодаря своевременному выявлению угрозы мониторинговой группой и эвакуации пассажиров удалось избежать жертв и пострадавших.
«Ни одного пострадавшего», — сообщили в компании.
В то же время атака российских беспилотников продолжается: в небе находятся многочисленные ударные дроны типа «Шахед». В связи с угрозой новых ударов расписание поездов может меняться в целях обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников железной дороги.
«Атака продолжается, в небе — стаи „Шахедов“. Работаем с максимальной внимательностью и осторожностью», — сообщили в «Укрзализныци».
В компании призвали пассажиров следить за актуальной информацией о движении поездов, поскольку из-за авиаудара возможны изменения в расписании.
Ранее стало известно, что один из российских дронов попал в пассажирский поезд, который находился на железнодорожном вокзале в Луцке. После удара на месте вспыхнул сильный пожар. По предварительной информации очевидцев, на момент попадания в поезде пассажиров не было.
В «Укрзализныци» подтвердили факт этой атаки.
Нападение на Киевскую область: что известно
Как сообщила Киевская областная военная администрация, по состоянию на 16:00 российские удары и падение обломков были зафиксированы в трех районах области.
В Броварском районе поврежден автомобиль, окна многоквартирного дома и крыша частного жилого дома. В Вышгородском районе поврежден автомобиль.
В Фастовском районе в результате атаки был поврежден объект «Укрзализныци».
По данным ОВА, жертв и пострадавших в результате атаки на Киевщину нет.
«Вражеская атака на Киевщину не прекращается. Службы продолжают фиксировать последствия и работать на местах», — сообщили в Киевской областной государственной администрации.
В администрации призвали жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и позаботиться о безопасности себя и своих близких.
Напомним, утром 12 сентября российская террористическая армия нанесла удар дроном по железной дороге в Полтавской области. Обошлось без пострадавших.