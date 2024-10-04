Россия наращивает силы в Запорожском направлении и готовит штурмовые действия — военный

Враг наращивает средства артиллерии от минометов до систем большого калибра.

Российские захватчики значительно нарастили количество средств артиллерии на Запорожском направлении, а также увеличило передвижение между своими позициями.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал командир батальона 31-й отдельной механизированной бригады (позывной "Риддик").

Он заявил, что враг наращивает средства артиллерии от минометов к системам большого калибра.

"За последнюю неделю-полторы противник значительно нарастил средства артиллерии на нашем направлении — от минометов до систем большого калибра. Также существенно увеличилось передвижение противника между его позициями. Мы заблаговременно обнаруживаем противника и наносим ему огненное поражение", — отметил командир.

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Военный отметил, что в данном направлении наблюдаются новые подразделения армии РФ, но старые также остаются на своих позициях.

"То есть старые подразделения продолжают держать оборону, а новые, вероятно, будут вовлечены в штурмовые действия. Здесь находятся подразделения десантно-штурмовых войск, а зашли новые механизированные подразделения", — пояснил командир.

Военный заявил, что ощущается существенное преимущество врага в живой силе, и россияне продолжают накапливать силу.

"Значительное количество бронетехники противника пока не зафиксировано. Если оно и есть, то находится в зоне, которую мы пока не можем контролировать нашими средствами. Противник начал восстанавливать свои старые позиции, что свидетельствует о том, что он планирует дальнейшее накопление сил на своих бывших. разбитых позициях. После накопления, вероятно, начнется выдвижение для штурмовых действий", – подчеркнул командир.

Напомним, ранее сообщалось, что военный эксперт сообщил о новых трудностях для ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что бойцы ВСУ продемонстрировали эффектную работу их танка по оккупантам.

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