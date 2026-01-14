Россия готовит прорыв к Запорожью и блокирование Покровска: где сейчас опаснее всего

Гуляйполе

Российские захватчики преследуют цель в боях за город Гуляйполе в Пологовском районе Запорожской области. Враг хочет получить возможности для продвижения дальше в направлении Орехового, а после захвата этого населенного пункта двигаться в сторону Запорожья.

Об этом военный обозреватель Денис Попович сообщил в эфире телеканала Суспільне.

Бои за Гуляйполе

«Бои за Гуляйполе проходят. Враг пытается захватить населенный пункт для того, чтобы дальше развивать наступление в сторону Орехового», — сообщил он.

По убеждению Поповича, если оккупанты захватят город Гуляйполе, война не закончится для Украины поражением.

«Если враг захватит Гуляйполе, получит возможность продвигаться в сторону Орехового… Там дороги ведут в сторону Орехового и в сторону Запорожья. Дальше, по Ореховому, будет Запорожье. То есть они последовательно выполняют несколько задач, которые должны их приблизить к Запорожью, чтобы создать для областного центра большие проблемы, которые будут связаны с обстрелом», — подчеркнул эксперт.

Обозреватель отмечает, что в Запорожском направлении враг достиг относительно значительных успехов по сравнению с продвижениями, которые были у захватчиков во время всей войны. Продвижения на юге были значительными.

Логистическая удавка

По словам Дениса Поповича, в ближайшие дни в Покровско-Мирноградском районе следует ожидать попытки российских захватчиков «окружить и замкнуть логистику, и заставить нас оттуда отойти».

В частности, оккупанты ведут бои за Родинское, действовать выше в направлении Белицкого, и пытаются атаковать Гришино.

«Гришин находится так, что если они его захватят, то перережут полностью на 100% физически трассу на Павлоград. Белицкое и Родинское у нас тоже стоят на одной дороге, которая ведет в сторону Покровска и Мирнограда», — сообщил эксперт.

В боях за Родинское враг пытается прорываться и идти вперед.

Как отмечает эксперт, если захватчики полностью захватят Родинское и Гришиное, то логистика станет крайне усложненной.

