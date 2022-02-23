Россия наращивает войска на границе с Харьковской областью

Россия наращивает войска на границе с Харьковской областью

Военное присутствие постепенно наращивается.

Служба безопасности Украины зафиксировала передвижение и маневры войск России на границе с Харьковской областью.

Об этом 23 февраля сообщил начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин.

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По его словам, военное присутствие постепенно наращивается. Никаких признаков отвода войск от государственной границы Украины после так называемых "учений" нет.

Дудин добавил, что СБУ зафиксировала скопление находящейся в неисправном состоянии военной техники неподалеку от российского Белгорода.

Напомним, что в Украине в приграничных районах введены дополнительные режимные ограничения. Они вводятся в районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и примыкающих к морскому побережью.

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