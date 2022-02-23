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Россия наращивает войска на границе с Харьковской областью

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Россия наращивает войска на границе с Харьковской областью

Associated Press

Военное присутствие постепенно наращивается.

Служба безопасности Украины зафиксировала передвижение и маневры войск России на границе с Харьковской областью.

Об этом 23 февраля сообщил начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин.

По его словам, военное присутствие постепенно наращивается. Никаких признаков отвода войск от государственной границы Украины после так называемых "учений" нет.

Дудин добавил, что СБУ зафиксировала скопление находящейся в неисправном состоянии военной техники неподалеку от российского Белгорода.

Напомним, что в Украине в приграничных районах введены дополнительные режимные ограничения. Они вводятся в районах, граничащих с РФ, Беларусью, временно оккупированной территорией Украины и примыкающих к морскому побережью.

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