Россия нарушила режим прекращения огня: в Генштабе шокировали количеством атак

Вооруженные силы РФ цинично нарушили объявленное ими же пасхальное прекращение огня . С момента заявленного старта «режима тишины» враг не прекратил боевые действия, нанеся сотни ударов по позициям украинских защитников и мирным населенным пунктам.

О точном количестве вражеских атак и оперативной ситуации на 22:00 11 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Сотни нарушений через несколько часов

По данным украинского военного командования, после 16:00 - времени, когда официально должно было начаться перемирие, - зафиксировано 469 случаев нарушений со стороны оккупантов.

В частности, армия РФ совершила 22 штурмовых действия, 153 артиллерийских обстрела, а также нанесла 19 ударов дронами-камикадзе типа «Ланцет» и «Молния». Кроме того, украинские защитники получили 275 ударов с помощью FPV-дронов.

Горячие направления фронта

В общей сложности с начала суток на линии столкновения произошло 101 боевое столкновение. Наибольшее давление враг оказывал на Константиновском направлении, где Силы обороны успешно отразили 19 вражеских штурмов (близ Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Иванополья, Русиного Яра, Софиевки и Новопавловки).

На Покровском направлении оккупанты совершили 18 атак, пытаясь продвинуться в районах Родинского, Мирнограда, Удачного и ряда других населенных пунктов. По предварительным подсчетам, только на этом участке за день были ликвидированы 67 захватчиков и 24 ранены. ВСУ уничтожили вражеский пункт управления, спецтехнику, а также повредили танки и артиллерийские системы противника. Уничтожены или подавлены 272 беспилотника разных типов.

Авиаудары и массированный террор

В течение суток 11 апреля Россия нанесла в общей сложности 57 авиационных ударов, сбросив 182 управляемых авиабомба. Враг также задействовал почти четыре тысячи дронов-камикадзе и произвел 2454 обстрела населенных пунктов и позиций ВСУ.

На других участках украинские защитники также продолжают сдерживать агрессора. В частности, было отражено шесть попыток враждебного продвижения на Лиманском направлении, пять штурмов — на Южно-Слобожанском, а также ряд атак на Купянском, Александровском, Гуляйпольском и Приднепровском (в районе Антоновского моста) направлениях. Авиационные удары понес Херсон и населенные пункты Запорожской области.

Напомним, Украина передала России предложения по продлению режима прекращения огня и после пасхальных праздников. В случае отказа или провокаций со стороны оккупантов Украина обещает зеркальный ответ .