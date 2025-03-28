Россия нарушила свои обязательства перед США: Зеленский прокомментировал удары по энергообъектам

Российские атаки «Шахедами» повредили энергообъекты в Украине / © tsn.ua

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На основании собственного мониторинга Украина может четко заявить, где Россия нарушила свои обязательства по прекращению огня по энергетическим объектам.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, вопрос мониторинга соблюдения энергетического перемирия является ключевым.

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«После наших договоренностей на второй встрече в Саудовской Аравии с командой США я четко сказал Рустему Умерову: у меня возникает один вопрос — кто осуществляет мониторинг? Я считаю, что это ключевой [вопрос] с учетом нашего трагического опыта по любым договоренностям с россиянами в прошлом и срыву 25 раз режима прекращения войны», — сказал украинский президент.

Зеленский отметил, что ему известно о том, что американская сторона планирует провести по этому поводу консультации с Саудовской Аравией и Турцией и некоторыми европейскими странами по поводу их готовности проводить мониторинг.

«Я не знаю результатов этих разговоров, а пока партнеры, американские партнеры, нам об этом не сказали, но они это озвучили, и мы им озвучили, что без мониторинга работать не будем», — подчеркнул он.

Президент Зеленский добавил, что, по словам американской стороны, договоренность о прекращении ударов по энергетическим объектам наступает с момента публикации принятого в Саудовской Аравии документа.

«У нас есть свой мониторинг и мы четко говорим, где Россия нарушила свои обязательства перед американской стороной… И даже в этом разница позиций Соединенных Штатов и русских. Вы слышали, что русские говорят о 18 марта, как будто каких-то их договоренностей с Америкой, забывая, что война не у них с Америкой, а против Украины», — подытожил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский не назвал удар российской армии в четверг, 27 марта, по украинскому городу Херсон, в результате которого пострадала энергетическая инфраструктура, нарушением договоренностей о перемирии. Об этом инциденте будет сообщено США.