Россия нашла новый способ атаковать запад Украины: какова роль Беларуси

Александр Лукашенко. / © Associated Press

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Войска РФ усилили атаки на пограничную инфраструктуру на западе Украины. В частности, вблизи границы с Польшей. В своих ударах россияне снова используют технические возможности Беларуси.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии «24 Канала».

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По его словам, российские беспилотники, долетавшие в западные области Украины, снова используют белорусскую инфраструктуру — специальные башни с ретрансляторами. Маршрут Шахедов и Гербер пролегает вдоль украинско-белорусской границы.

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«Несмотря на все заявления Лукашенко о нежелании войны, действия Беларуси направлены на содействие России в нанесении ударов по Украине», — подчеркнул Демченко.

Он отмечает, что расширение использования подобных технических средств позволяет РФ увеличивать дальность и продолжительность полета ударных беспилотников.

Представитель Госпогранслужбы отмечает, что Россия сознательно наносит удары вблизи пунктов пропуска, пытаясь создать напряжение и дестабилизировать ситуацию на украинской границе. В то же время, риск для гражданских лиц и пунктов пропуска остается крайне высоким.

«Мы уже видим, что угроза идет для стран Европы, но если масштабируют эти технические средства, то полет БпЛА будет еще дольше», — добавил Андрей Демченко.

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Как сообщалось, Россия стягивает реактивные дроны ближе к Украине. В Орловской области, в 175 км от украинской границы, россияне построили новую большую базу для запуска реактивных БПЛА «Герань». На объекте уже разместили десятки пусковых позиций и более сотни беспилотников.

В то же время эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце заявил, что РФ переходит к массовому производству реактивных беспилотников. По оценкам, выпуск уже может достигать тысячи единиц в месяц. Кроме того, враг усовершенствует систему ПВО и перенимает украинские подходы к борьбе с дронами.

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