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Россия нашла способ бить реактивными дронами по западу Украины: "Флэш" раскрыл подробности
Российские реактивные дроны преодолели расстояние, превысившее предварительные оценки, и добрались до западных областей Украины. По данным Сергея Флеша Бескрестнова, отдельные беспилотники пролетели до 880 км.
Россия испытывает новые реактивные дроны для атак на запад Украины. На днях они пролетели рекордные 880 километров и добрались до Львовщины и Волыни.
Об этом сообщил военный эксперт в области связи и радиотехнологий, советник президента Сергей Флеш Бескрестнов.
Российские дроны долетели до запада Украины — что известно
По его информации, за последние несколько дней противник выпустил несколько десятков реактивных дронов с территории временно оккупированного Крыма. Маршрут беспилотников проходил через Одесскую область и вдоль границы с Молдовой в направлении запада Украины.
«Четыре реактивных дрона долетели до Львова, преодолев расстояние в 820 километров, а несколько из них долетели еще дальше — в Луцк, на расстояние 880 километров», — отметил «Флэш».
Также он добавил, чтобы добиться такой дальности, дроны типа «Герань-4» двигались на высоте 5–6 километров и поддерживали среднюю скорость в диапазоне 320–380 км/ч.
Сергей Бескрестнов объяснил, что таким образом российские войска изучают варианты атак западных областей Украины реактивными «Шахедами» по разным направлениям. Реальная максимальная дальность полета «Герань-4» оказалась выше предыдущих оценок.
Эксперт не исключает, что для увеличения дистанции полета противник мог снизить вес боевой части беспилотника.
Россия атакует запад Украины — последние новости
Напомним, вечером 12 октября во время атаки на Ровно было повреждено нежилое здание. По предварительным данным, люди не пострадали.
А уже с утра 13 октября россияне запустили реактивные дроны по западу Украины. В центре Ровно произошел «прилет» в местный университет, травмированы. Взрывы в городе звучали во время воздушной тревоги, продолжавшейся с 10:20 до 11:07.
Днем 13 октября во Львове прогремели взрывы. Реактивные беспилотники атаковали село недалеко от областного центра.
На Волыни во время российской атаки вечером 13 октября в воздухе был сбит реактивный «Шахед». Его обломки упали на развлекательный центр «Адреналин Сити» в Луцке, из-за чего на крыше здания вспыхнул пожар.
Военно-политический эксперт Александр Мусиенко объяснил, почему РФ усилила атаки на запад Украины. По его словам, враг пытается усложнить перебрасывание военных резервов и техники, ослабить энергетическую устойчивость региона перед зимой и повредить логистические и промышленные объекты.