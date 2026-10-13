Россия нашла способ бить реактивными дронами по западу Украины: "Флэш" раскрыл подробности

Реактивные дроны / © ТСН

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Россия испытывает новые реактивные дроны для атак на запад Украины. На днях они пролетели рекордные 880 километров и добрались до Львовщины и Волыни.

Об этом сообщил военный эксперт в области связи и радиотехнологий, советник президента Сергей Флеш Бескрестнов.

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Российские дроны долетели до запада Украины — что известно

По его информации, за последние несколько дней противник выпустил несколько десятков реактивных дронов с территории временно оккупированного Крыма. Маршрут беспилотников проходил через Одесскую область и вдоль границы с Молдовой в направлении запада Украины.

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«Четыре реактивных дрона долетели до Львова, преодолев расстояние в 820 километров, а несколько из них долетели еще дальше — в Луцк, на расстояние 880 километров», — отметил «Флэш».

Также он добавил, чтобы добиться такой дальности, дроны типа «Герань-4» двигались на высоте 5–6 километров и поддерживали среднюю скорость в диапазоне 320–380 км/ч.

Сообщение Флеша

Сергей Бескрестнов объяснил, что таким образом российские войска изучают варианты атак западных областей Украины реактивными «Шахедами» по разным направлениям. Реальная максимальная дальность полета «Герань-4» оказалась выше предыдущих оценок.

Эксперт не исключает, что для увеличения дистанции полета противник мог снизить вес боевой части беспилотника.

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Россия атакует запад Украины — последние новости

Напомним, вечером 12 октября во время атаки на Ровно было повреждено нежилое здание. По предварительным данным, люди не пострадали.

А уже с утра 13 октября россияне запустили реактивные дроны по западу Украины. В центре Ровно произошел «прилет» в местный университет, травмированы. Взрывы в городе звучали во время воздушной тревоги, продолжавшейся с 10:20 до 11:07.

Днем 13 октября во Львове прогремели взрывы. Реактивные беспилотники атаковали село недалеко от областного центра.

На Волыни во время российской атаки вечером 13 октября в воздухе был сбит реактивный «Шахед». Его обломки упали на развлекательный центр «Адреналин Сити» в Луцке, из-за чего на крыше здания вспыхнул пожар.

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Военно-политический эксперт Александр Мусиенко объяснил, почему РФ усилила атаки на запад Украины. По его словам, враг пытается усложнить перебрасывание военных резервов и техники, ослабить энергетическую устойчивость региона перед зимой и повредить логистические и промышленные объекты.

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